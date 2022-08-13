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Суд в Москве вынес приговор участнику группы, финансировавшей террористов

Лейла Алиева
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор участнику группы, финансировавшей террористов
Фото: shutterstock

Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова в субботу, 13 августа

По ее словам, мужчина вступил в приложении в группу для финансирования запрещенной террористической организации в Сирии и Ираке. При этом всего в группе состояли около 30 участников, которые собирали деньги и переводили их на расчетные счета боевиков.

В результате Гусейханов был признан виновным по статье «Содействие террористической деятельности» и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Также организатора преступного сообщества осудили на 17 лет исправительной колонии строгого режима.

Еще одного подозреваемого в причастности к финансированию запрещенной в России террористической группировки задержали в Подмосковье 26 июля. Уточняется, что он отправлял часть заработанных денег на электронные счета, которыми пользовались члены запрещенной группировки.

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