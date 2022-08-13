Башенный кран загорелся на стройке на Братеевской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Братеевская улица, 16к6 Карта всех событий

Башенный кран загорелся на стройке около электродепо Братеево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 августа.

По его данным, возгорание случилось в кабине крана на высоте 30 метров по адресу улица Братеевская, дом 16, корпус 6. Площадь пожара составила два квадратных метра. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как из кабины крана идет густой темный дым.

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Позднее поступила информация о ликвидации огня.