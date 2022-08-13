«Так бывает раз в семь–восемь лет»: синоптик Шувалов — о погоде в Москве во второй половине августа

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В Москве установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице тоже может оказаться слишком жаркой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что сейчас температура в Москве превышает августовскую норму.

— Это не рядовая августовская погода: у нас сейчас на 5–6 градусов выше нормы. Так бывает раз в 7–8 лет. Сейчас эти периоды учащаются. В прошлом году период такой погоды оказался не сильно продолжительным, но все-таки был. Слава богу, не как в 2010 году, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что даже если после 22 августа погода начнет сильно меняться, то это пока не приведет к заметному похолоданию. Август как был теплым, так и останется, уверен Шувалов.

Более определенная информация появится у синоптиков к началу двадцатых чисел, уточнил эксперт.

— Аномалия пока сохранится. Мы будем иметь большую аномалию до начала третьей декады. Конечно, для третьей декады более точный прогноз будет ближе к этим срокам. Лучше рассуждать 20–21 августа, но в целом август выдался сухим и жарким, — заключил Шувалов.