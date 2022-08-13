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14 августа отмечается первый Спас — Медовый. Этот день является первым днем Успенского поста, а также посвящается памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста.

В этот день начинается Успенский пост. Необходимо провести его с позитивом и не думать о плохом. Однако нужно соблюдать некоторые ограничения.

Согласно народным приметам, 14 августа запрещается:

— употреблять в пищу рыбу, яйца, мясо и молочные продукты;

— конфликтовать с кем-либо, повышать голос;

— устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртные напитки;

— убирать, шить, строить, копать и перемещать крайне тяжелые предметы.

Приметы погоды:

Олени в воду заходят — больше в реках купаться нельзя.

Если поспела в лесу малина и ее ягоды крупные, то пора сеять озимые.

Если же ягоды средние по размеру или мелкие, то сев нужно отложить на более поздний период.

Если розы отцвели, то скоро наступят холода.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать в Медовый Спас, 14 августа

Именины отмечают: Филипп, Александр, Антон, Тимофей, Федор.