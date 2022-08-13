Народный календарь. Чего нельзя делать в Медовый Спас, 14 августа
14 августа отмечается первый Спас — Медовый. Этот день является первым днем Успенского поста, а также посвящается памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста.
В этот день начинается Успенский пост. Необходимо провести его с позитивом и не думать о плохом. Однако нужно соблюдать некоторые ограничения.
Согласно народным приметам, 14 августа запрещается:
— употреблять в пищу рыбу, яйца, мясо и молочные продукты;
— конфликтовать с кем-либо, повышать голос;
— устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртные напитки;
— убирать, шить, строить, копать и перемещать крайне тяжелые предметы.
Приметы погоды:
Олени в воду заходят — больше в реках купаться нельзя.
Если поспела в лесу малина и ее ягоды крупные, то пора сеять озимые.
Если же ягоды средние по размеру или мелкие, то сев нужно отложить на более поздний период.
Если розы отцвели, то скоро наступят холода.
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Именины отмечают: Филипп, Александр, Антон, Тимофей, Федор.