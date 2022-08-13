Сябитова назвала оптимальную разницу в возрасте для счастливых отношений

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Между партнерами в отношениях разница в возрасте не должна превышать семь лет, иначе могут возникнуть проблемы. Об этом заявила ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова.

— Потому что образ мышления, присутствия в социуме, адаптирование к нему, например, в технологиях, похожи. Стиль жизни один и тот же, восприятие моды одно и то же, физика по активности очень похожа. А вот чем дальше, тем все сложнее, — сказала она.

Сваха добавила, что большой разницей в возрасте принято считать разные поколения. По ее словам, в психологии семь лет приравнивается к одному поколению.

В связи с этим риск возникновения трудностей уменьшается, уточнила она. Сябитова привела аналогию с машинами: так, если молодой человек купит автомобиль из салона, то у него есть больше гарантий отсутствия поломок. Если же покупка оказалась значительно старше, то риск появления проблем будет только расти, передает Ura.ru.

До этого телеведущая Дана Борисова заявила, что певица Азиза вышла замуж за настоящего жулика, с которым никогда не будет счастлива. По ее словам, избранник 57-летней знаменитости итальянец Алессандро Лортэ — просто аферист.