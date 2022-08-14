Универсальный страх: названы пугающие символы, которые можно увидеть во сне

Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов — 7»

Каждый из снов обладает богатым провидческим потенциалом и может направлять человека вперед в повседневной жизни. О том, что могут значить распространенные страшные символы сновидений, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Падение

Очень распространенным является сон, в котором человек чувствует, что падает. Возможно, таким образом подсознание предупреждает о том, что в вашей жизни все выходит из-под контроля. Вы можете бояться неудачи или того, что некоторые из ваших рискованных жизненных решений могут в конце концов привести к краху.

Если падение является повторяющимся символом в ваших снах — это показатель того, что нужно сосредоточиться на борьбе с беспокойством в повседневной жизни. Например, попробовать медитацию или йогу.

Зубы

Многие видели кошмарный сон, в котором зубы либо ломаются, либо выпадают. Зубы символизируют страх старения и, возможно, даже смерти. Скорее всего, ваше подсознание говорит, что вы слишком заботитесь о своей внешности и недостаточно — о своем здоровье. В конце концов, важно не как вы выглядите, а как себя чувствуете.

Отличный способ борьбы с этим страхом — стараться проживать каждый день на полную катушку и вести жизнь, наполненную позитивом.

Муравьи или жуки

На самом поверхностном уровне сон о жуках или муравьях может указывать на то, что в повседневной жизни вас что-то раздражает. Разум так предупреждает вас: нужно решать эти проблемы, а не позволять им накапливаться со временем.

Муравьи также являются существами, которые работают сообща во всем, что они делают. Сон о муравьях говорит о том, что вы глубоко верите в силу совместной работы для достижения цели. Это также означает, что вы цените отношения, которые поддерживаете как с друзьями, так и с семьей.

Грязь

Подобно тому, как автомобиль может застрять в грязи, человек также может символически застрять в своем развитии. Если вам снится грязь, ваш разум говорит о том, что вы чувствуете себя застрявшим в своем нынешнем жизненном выборе и что, возможно, пришло время освободиться.

Грязь также символизирует рост и возрождение. Подобно цветку, растущему в почве, грязь напоминает о том, что вы тоже можете начать двигаться заново в любом аспекте, который вас не устраивает в жизни.

Возможно, вы также чувствуете беспокойство по поводу происходящего. Это внутреннее чувство находится в прямой зависимости от опыта застревания и, вероятно, требует смены обстановки.

Коробки

Если снятся коробки, подсознание пытается достучаться: возможно, вы боитесь, что от вас скрывают что-то важное, или же сами вы храните секрет от окружающих. Более того, если во сне вы открываете коробку, это может значит, что вы готовы раскрыть секрет.

А если вы заглянули в коробку и обнаружили, что она пуста, то, скорее всего, испытываете чувство разочарования в жизни.

Быть голым на публике

Это может показаться странным, но большинству людей в то или иное время снилось, что они обнажены на публике. Такой сон символизирует универсальный страх — быть осужденным.

Несмотря на то что выставлять себя на всеобщее обозрение может быть очень трудно, если позволить другим увидеть вашу уязвимость, это только уменьшит негативные чувства.

В конце концов, целью всегда является самопринятие. Ваше подсознание хочет, чтобы вы гордились тем, кто вы есть. Этот сон — сигнал к тому, чтобы начать говорить «я люблю тебя» своему отражению в зеркале.