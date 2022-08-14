Патриарх Кирилл: У людей «сносит крышу» популяризация греха

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Грех одевается в красивые одеяния, а его популяризация приводит к тому, что у людей «просто сносит крышу», заявил в субботу, 13 августа, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Большом зале петербургской филармонии.

В этот день в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию «Страдалец до Голгофы», которая посвящена митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советскими властями 100 лет назад.

— Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей все трещит – семейная жизнь, нравственность. А сам человек становится слабым и подверженным извне, — заметил патриарх Кирилл.

По словам священнослужителя, современный либерализм предполагает, что выбор человека и является ценностью и по этому закону живут большое количество людей на Западе. Он призвал думать о том, что нужно быть готовым жить по Божьим законам и исповедовать веру, пишет РИА Новости.

В конце июля появилась информация, что Литва запретила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию республики из-за его поддержки спецоперации ВС РФ на Украине.