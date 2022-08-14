Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Немецкая пресса рассказала о провале газовой сделки с Катаром

Егор Провоторов
В мире
Немецкая пресса рассказала о провале газовой сделки с Катаром
Фото: shutterstock

Попытка немецких властей договориться с Катаром относительно поставок газа взамен российского обернулась провалом — вместо Берлина катарское «голубое топливо» получает Италия, пишут немецкие СМИ.

Обозреватели напомнили о визите министра экономики ФРГ Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернатив российской энергетике. Тогда по итогам встречи с эмиром Катара немецкий политик заявил, что это государство готово поставлять в Германию больше топлива.

Однако на деле Катар не поставляет газ ФРГ. Представители немецких компаний пока не смогли заключить с Дохой соглашения на поставку газа. При этом сейчас Россия пропускает только пятую часть от прежнего объема газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис, пишет РИА Новости.

В то же самое время итальянская энергетическая компания Eni уже получает катарский газ. Помимо этого южноевропейское государство договорилась с партнерами в Египте, Конго и Алжире, откуда также закупает «голубое топливо».

В конце июня появилась информация, что Катар потребовал от стран Европы подписать долгосрочные контракты (на 20 лет) о поставках сжиженного природного газа.

газоснабжение Катар СПГ Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте