Немецкая пресса рассказала о провале газовой сделки с Катаром

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Попытка немецких властей договориться с Катаром относительно поставок газа взамен российского обернулась провалом — вместо Берлина катарское «голубое топливо» получает Италия, пишут немецкие СМИ.

Обозреватели напомнили о визите министра экономики ФРГ Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернатив российской энергетике. Тогда по итогам встречи с эмиром Катара немецкий политик заявил, что это государство готово поставлять в Германию больше топлива.

Однако на деле Катар не поставляет газ ФРГ. Представители немецких компаний пока не смогли заключить с Дохой соглашения на поставку газа. При этом сейчас Россия пропускает только пятую часть от прежнего объема газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис, пишет РИА Новости.

В то же самое время итальянская энергетическая компания Eni уже получает катарский газ. Помимо этого южноевропейское государство договорилась с партнерами в Египте, Конго и Алжире, откуда также закупает «голубое топливо».

В конце июня появилась информация, что Катар потребовал от стран Европы подписать долгосрочные контракты (на 20 лет) о поставках сжиженного природного газа.