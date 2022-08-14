Взрыв прогремел на оптовом рынке в Ереване

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На ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовал сильный пожар. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в МЧС Армении.

— На рынке «Сурмалу» произошел взрыв, после чего начался пожар, которому присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два, — говорится в сообщении ведомства.

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В результате взрыва есть погибшие, сообщает ТАСС. Глава службы скорой помощи отметил, что в городские больницы доставлены семь пострадавших.

По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию присвоена третья категория. К рынку прибыли восемь боевых расчетов спасателей, а также машины скорой помощи.