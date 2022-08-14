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Целый подъезд жилого дома эвакуировали на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Целый подъезд жилого дома эвакуировали на юго-востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Жильцов подъезда жилого дома на проспекте 40 лет Октября эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Изначально жильцы одной из квартир вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание.

Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда, уточнил собеседник «ВМ». На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал «Вечерней Москве», что перекрытый на время длительного отсутствия человека дома газ позволяет исключить вероятность утечки. При этом перекрывать его важно правильно.

Летом квартиры часто проверяют специалисты Мосгаза. Имеет смысл заранее уточнить дату проверки газового оборудования, отметил он.

Москва Эвакуация Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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