«Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс для матерей с детьми

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ разработал новый бесплатный онлайн-курс «Коучинг для карьеры», который будет проходить в рамках проекта «Мама онлайн».

Старт занятий запланирован на 16 августа.

— Проект «Мама онлайн» ориентирован на женщин, у которых есть дети. Благодаря ему москвички могут приобрести новые знания и навыки, а также повысить уровень компетенции в своей области, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках курса женщины смогут посетить четыре вебинара. Они будут посвящены изучению стандартов Международной федерации коучинга (ICF), постановке собственных карьерных целей, раскрытию потенциала человека и долгосрочному планированию карьеры, передали на официальном портале мэра Москвы.

Россиянам в возрасте от 27 до 29 лет легче всего найти работу, чем гражданам старше 60 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob.

В рамках исследования, проводившегося с 12 по 25 июля, было опрошено пять тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Аналитики предложили соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний ответ составил 6,4 балла.