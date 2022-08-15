Бард Валерий Мищук скончался на 72-м году жизни

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Исполнитель авторской песни Валерий Мищук ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом накануне сообщила его супруга Елена Карезина в своих социальных сетях.

— Мой муж, Валерий Леонидович Мищук, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома, — цитируют сообщение «Известия».

Валерий Мищук родился 10 марта 1951 года. Он выступал в дуэте со своим младшим братом Вадимом Мищуком. В период с 1977 по 1989 год братья выступали в вокально-инструментальном ансамбле «Домино». Кроме того, они принимали участие в проекте «Песни нашего века».