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Бард Валерий Мищук скончался на 72-м году жизни

Александр Афонин
Общество
Бард Валерий Мищук скончался на 72-м году жизни
Фото: Pexels

Исполнитель авторской песни Валерий Мищук ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом накануне сообщила его супруга Елена Карезина в своих социальных сетях.

— Мой муж, Валерий Леонидович Мищук, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома, — цитируют сообщение «Известия».

Валерий Мищук родился 10 марта 1951 года. Он выступал в дуэте со своим младшим братом Вадимом Мищуком. В период с 1977 по 1989 год братья выступали в вокально-инструментальном ансамбле «Домино». Кроме того, они принимали участие в проекте «Песни нашего века».

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