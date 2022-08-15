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Названы способные изменить этот мир знаки зодиака

Лейла Алиева
Общество
Названы способные изменить этот мир знаки зодиака
Фото: shutterstock

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, какие знаки зодиака способны поменять мир.

Овен

Основной целью жизни этого знака зодиака является стремительное продвижение вперед во всех областях. Они могут вдохновлять людей своей энергией и энтузиазмом, а также обладают спонтанным, динамичным и авантюрным духом.

Близнецы

Близнецы — самый общительный знак из всех, поэтому они способны сближать и объединять людей. Их идеальная рабочая среда — та, которая поддерживает в них интерес, чтобы они могли свободно двигаться.

Стрелец

Стрельцы, как правило, являются свободолюбивыми и любознательными знаками. Их цель в жизни — научить мир детской любознательности, поэтому им нужна работа, где они смогут зажечь других своим видением и оптимизмом.

Козерог

Предназначение Козерогов — научить мир важности воспитания и поддержке близких. Этот знак полон эмоций, а своим близким они предлагают доверие и надежность. Козероги рождены для того, чтобы преодолевать трудности, пройти длительное обучение, взять на себя ответственность и достичь положения, вызывающего уважение и авторитет.

Водолей

Их цель в жизни — сделать этот мир лучше, независимо от того, делают ли они это, продвигая какие-либо технологии или занимаясь общественной деятельностью на общественных началах. Водолеи обладают новаторским духом и способны представить четкую, оригинальную перспективу в своей работе, передает StarHit.

Астропсихолог Тиана Атлас составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август.

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