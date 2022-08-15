Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма

Анастасия Колоскова
Общество
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма
Фото: Пресс-служба Госдумы

Попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, а также любые проявления неонацизма, расизма и русофобии должны жестко пресекаться. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

— Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, — сообщил глава государства.

Он отметил большое общественно-политическое значение международного антифашистского конгресса, который проводится в рамках форума.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видят необходимость в целом освобождать украинскую территорию от «неонацистских настроений». Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что время освобождать украинские города уже пришло.

Расизм Нацизм русофобия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте