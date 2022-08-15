Скончался британский писатель Николас Эванс

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Автор бестселлера «Заклинатель лошадей» Николас Эванс умер в Британии на 73-м году жизни. Об этом сообщило литературное агентство United Agents.

Уточняется, что писатель ушел из жизни 9 августа. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Наиболее известным произведением прозаика стал его дебютный роман «Заклинатель лошадей», вышедший в 1995 году. В мире было продано 15 миллионов экземпляров этой книги. При этом в 20 странах она лидировала в списке бестселлеров.

Спустя три года после выхода романа его экранизировали. Главные роли в картине исполнили Роберт Редфорд и Скарлетт Йоханссон.

Известно, что в 2008 году Эванс вместе со своей супругой получили опасное отравление грибами. Обоим супругам понадобилась трансплантация почек. Писателю пересадили почку его дочери Лорен, передает РИА Новости.