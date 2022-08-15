Метаболический синдром: врач рассказала об опасных последствиях критического ожирения сына Никаса Сафронова

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При массе тела около 300 килограммов продолжительность жизни человека снижается, кроме того, возникает повышенный риск развития хронических заболеваний и опасных состояний. Похудеть самостоятельно в таких ситуациях крайне сложно — необходима помощь врачей различных специальностей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, комментируя возросший вес сына Никаса Сафронова Луки Затравкина.

По ее словам, известный пианист страдает метаболическим синдромом.

— Метаболический синдром — комплекс разных заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни и снижают ее качество, могут быть различные трудности в бытовом плане. Со временем присоединяются сахарный диабет, проблемы с сердцем, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, отеки на ногах, — перечислила собеседница «ВМ».

Избыточная жировая масса негативно влияет на половую функцию, либидо и способность к зачатию. В будущем возможно развитие ночного апноэ: в этом состоянии человек может перестать дышать ночью, что чревато летальным исходом, предупредила врач.

Выходом из ситуации при чрезмерно избыточном весе может стать помощь хирурга, отметила Дианова.

— При такой массе тела непонятно, когда наступят последствия, сказать сложно. В этих случаях нужно наблюдаться у врачей и что-то делать, предпринимать какие-то меры. Если человек сам не хочет через питание исправить ситуацию, можно попробовать бариатрическую хирургию, если хирурги возьмутся. Бывают ситуации, когда они в силу высокого анестезиологического риска не готовы сделать операцию. Могут сказать: сначала нужно похудеть самостоятельно до определенного веса, — объяснила собеседница «ВМ».

Кроме хирурга, необходимо подключить минимум четырех специалистов: эндокринолога, гастроэнтеролога, психолога пищевого поведения и кардиолога, подчеркнула врач. При такой массе тела самому снижать вес очень тяжело: заниматься физнагрузками невозможно, процесс займет несколько лет. Необходимо также учиться основам правильного питания, но для успешного похудения понадобится сильное желание человека, заключила специалист.

Вес сына Никаса Сафронова Луки Затравкина вырос до 289 килограммов. В недавнем выпуске программы «Пусть говорят» Затравкин встал на весы, чем впечатлил ведущего шоу Дмитрия Борисова.

— Дима, конечно, был сильно удивлен. Но это пройдет! В студии было много героев, которые плакали, говоря, что при весе 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира. А я вышел веселый, радующийся жизни и бодрый! Взбодрил своим появлением всех, кто худее меня! — заявил пианист.