ФСБ предотвратила подготовленный Украиной теракт в Волгоградской области

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В Волгоградской области предотвращен взрыв нефтепровода, проведение которого планировалось по заказу украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Отмечается, что теракт готовили двое мужчин из праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак. По данным спецслужбы, организацию диверсии вели россиянин Андрей Чуенков, находившийся в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов — он из нацбатальона «Азов»*.

Во время мероприятий ФСБ по пресечению преступной деятельности Чуенков и Ионов оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы, передает РИА Новости.

В настоящее время силовики разыскивают их пособников на территории России.

Еще один теракт был предотвращен 5 августа в Карачаево-Черкесии. Местный неонацист под патронажем «Правого сектора»* хотел взорвать прокуратуру и военкомат, а после уехать на Украину.

«Азов»* — запрещенная в РФ террористическая организация.

«Правый сектор»* — террористическая организация, запрещена в России.