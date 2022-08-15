«Приезжают к головешкам»: москвичам напомнили о правилах пожарной безопасности в жару

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В летний период наиболее важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на природе: в частности, не разводить открытый огонь и не жечь траву. Однако в городе также нужно соблюдать ряд рекомендаций. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин.

В жару наиболее пожароопасное место — лес, отметил специалист. Особенно высока вероятность пожаров в тех регионах, где присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В этом случае запрещено открытое разведение огня и даже появление в лесу, сжигание травы также под запретом, подчеркнул Калужин.

Пренебрежение такими мерами может привести к серьезным последствиям, подчеркнул специалист.

— Ветер чуть-чуть усилится — и человек не сможет справиться с огнем, сожжет не только свой дом, но и дачи соседей. С учетом удаленности пожарных частей от дачных поселков, как правило, пожарные приезжают к головешкам. При сильном ветре скорость распространения очень большая, — пояснил эксперт.

Мусор сжигать в жару можно, но только в металлических бочках и не ближе 25 метров от зданий, заметил специалист.

По его словам, в помещениях крайне важно соблюдать электробезопасность.

— Если человек покидает помещение, он должен выключить из розетки все электроприборы, кроме холодильника. Пожарным приходится тушить даже телевизоры, которые были выключены, но при этом подключены к розетке, — рассказал собеседник «ВМ».

В квартире, доме или на даче обязательно должен быть огнетушитель, уверен эксперт. Самый универсальный и недорогой вариант — порошковый огнетушитель, однако после его применения поверхность достаточно сложно отмыть. Воздушно-пенный огнетушитель не оставляет следов, но не справляется с горением твердых веществ. Водно-эмульсионные огнетушители самые эффективные и самые дорогие, уточнил Калужин.

В жару особенно важно объяснять правила пожарной безопасности детям, подчеркнул эксперт.

— Конечно, детям нужно объяснять правила пожарной безопасности не только летом. Начиная с детского сада надо проводить профилактическую работу в виде игры, показов мультфильмов: МЧС создало специальные картинки и ролики. Нельзя допускать детей к спичкам и любым зажигательным средствам, — объяснил собеседник «ВМ».

При пожаре нужно сразу же вызывать пожарных, заметил эксперт. С городского телефона нужно звонить на номер 01, с мобильного телефона — 101 (прямой номер пожарной охраны) или 112 (Единая диспетчерская служба, которая соединяет с нужным оператором), резюмировал Калужин.