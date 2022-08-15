Народный календарь. Как 16 августа защититься от финансовых проблем
16 августа Православная церковь почитает память Новгородского чудотворца — Антония Римлянина. Еще в этот день почитается память преподобного Исаакия Далматского — раннехристианского монаха, игумена обители Далматской.
В Древней Руси существовало поверье, что встреча с медведем в этот день принесет в жизнь счастье. Однако можно и навлечь проблемы с деньгами, если выйти из дома с мусором. Более того, финансовые проблемы, которые вы привлечете, останутся с вами на целый год.
По народным приметам, 16 августа нельзя:
— затевать уборку в доме;
— лениться и работать вполсилы.
Приметы погоды:
Если дует южный ветер и по дороге кружатся пыльные вихри, то зимой будет много снега.
Какая погода предстоит 16 августа, такая будет и в октябре.
Сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.
Домашняя птица начала линять — скоро холода наступят.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Вячеслав, Антон, Иван, Исаакий, Кузьма.