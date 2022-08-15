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Народный календарь. Как 16 августа защититься от финансовых проблем

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как 16 августа защититься от финансовых проблем
Фото: Unsplash

16 августа Православная церковь почитает память Новгородского чудотворца — Антония Римлянина. Еще в этот день почитается память преподобного Исаакия Далматского — раннехристианского монаха, игумена обители Далматской.

В Древней Руси существовало поверье, что встреча с медведем в этот день принесет в жизнь счастье. Однако можно и навлечь проблемы с деньгами, если выйти из дома с мусором. Более того, финансовые проблемы, которые вы привлечете, останутся с вами на целый год.

По народным приметам, 16 августа нельзя:

— затевать уборку в доме;

— лениться и работать вполсилы.

Приметы погоды:

Если дует южный ветер и по дороге кружатся пыльные вихри, то зимой будет много снега.

Какая погода предстоит 16 августа, такая будет и в октябре.

Сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.

Домашняя птица начала линять — скоро холода наступят.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 16 августа защититься от финансовых проблем

Именины отмечают: Вячеслав, Антон, Иван, Исаакий, Кузьма.

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