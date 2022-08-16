Народный календарь. Почему запрещено одалживать деньги 17 августа
17 августа Православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Еще в этот день почитается память семи Эфесских отроков: Антонина, Иамвлиха, Константина, Максимилиана, Мартиниана, Моанна. Они жили в III веке и изначально были воинами, но обратившись в веру, покинули войско.
В этот день обостряются все риски, поэтому необходимо включать бдительность, особенно остерегаться огня.
Согласно поверьям, 17 августа запрещается:
— одалживать деньги;
— бездельничать;
— засыпать при лунном свете;
— брать в руки острые предметы.
Приметы погоды:
Какая погода на Евдокию, таким будет и ноябрь.
Много росы — урожай льна будет плохим.
Если в этом году много малины — к хорошему урожаю хлеба.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Ирина, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Мартин, Михаил.