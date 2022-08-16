Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 августа Православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Еще в этот день почитается память семи Эфесских отроков: Антонина, Иамвлиха, Константина, Максимилиана, Мартиниана, Моанна. Они жили в III веке и изначально были воинами, но обратившись в веру, покинули войско.

В этот день обостряются все риски, поэтому необходимо включать бдительность, особенно остерегаться огня.

Согласно поверьям, 17 августа запрещается:

— одалживать деньги;

— бездельничать;

— засыпать при лунном свете;

— брать в руки острые предметы.

Приметы погоды:

Какая погода на Евдокию, таким будет и ноябрь.

Много росы — урожай льна будет плохим.

Если в этом году много малины — к хорошему урожаю хлеба.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено одалживать деньги 17 августа

Именины отмечают: Ирина, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Мартин, Михаил.