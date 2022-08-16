Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу «Голос 60+»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Вести новый сезон музыкального шоу «Голос 60+» на Первом канале будет Лариса Гузеева. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе канала.

— В эфир Первого возвращается долгожданный «Голос» и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу, — отметил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта.

По словам Гузеевой, предложение стать ведущей популярного шоу стало для нее неожиданностью. Она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

— Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало, — подчеркнула артистка.

Кроме того, организаторы уже назвали имена наставников нового сезона «Голос 60+». Ими станут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт наставничества, а также Александр Малинин и Игорь Корнелюк, для которых участие в проекте станет дебютным, передает РИА Новости.

8 августа стало известно о смерти 98-летнего победителя четвертого сезона музыкального шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова.