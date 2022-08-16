Telegram грозит штраф за отказ удалить бот с данными участников СВО

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Компанию Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот с данными российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, поступившего в мировой судебный участок № 422, Роскомнадзор направил мессенджеру предписание удалить бот «Ищи своих», который раскрывал личные данные военных РФ, участвующих в специальной операции на Украине, а также ряда Telegram-каналов, публикующих недостоверные данные о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

— В предусмотренный законом срок указанные ресурсы удалены не были, в связи с чем в отношении Telegram в суд поступил протокол по части 2 статьи 13.42 (Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ), — цитирует агентство заявление судьи Тимура Вахрамеева.

Согласно этому пункту статьи, компании грозит штраф до четырех миллионов рублей.

В конце июля Таганский районный суд Москвы оштрафовал шведский аудиостриминговый сервис Spotify на 500 тысяч рублей за нарушения в области персональных данных.