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Косметолог рассказала, от чего действительно помогают патчи для глаз

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог рассказала, от чего действительно помогают патчи для глаз
Фото: Pexels

Популярные бьюти-продукты — патчи для глаз — действительно могут решить ряд проблем с кожей, но от морщин они вряд ли вас избавят. Об этом рассказала косметолог Оксана Кохнович.

Она пояснила, что патчи могут дать только временный эффект разглаживания морщин.

— Когда мы наносим их на кожу, создается парниковый эффект, коже становится тяжело дышать, она немного отекает — это и дает эффект разглаживания морщин. Также патчи часто пропитаны веществами, которые создают невидимую пленку, она тоже создает эффект гладкости, — пояснила она в комментарии Life.ru.

При этом патчи помогают справиться с утренними отеками. Достаточно хранить их в холодильнике и наносить утром, желательно в положении лежа.

Ранее дерматолог-косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Розинская рассказала, после каких косметологических процедур противопоказано находиться на солнце.

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