Эксперт назвал причины снижения цен на аренду офисных помещений в России

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Цены на аренду офисных помещений в России снижаются из-за большого количества предложений, собственники площадей идут на большие скидки и сбивают стоимость. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Иван Федяков.

Он отметил, что в настоящее время нарушился баланс спроса и предложения. Предложение сейчас превышает спрос.

По его словам, на сегодняшний день многие собственники офисных помещений готовы обсуждать самую разную величину скидок. В России продолжается существенный отток арендаторов.

— Это сохранится еще долгое время. Мы видим, что отток арендаторов существенно превышает приток новых желающих арендовать помещение, — отметил он в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что на рынке появилось большое количество офисных помещений с отделкой из-за ухода зарубежных компаний и сокращения площадей отечественных фирм.

10 августа Московская ассоциация риелторов заявила, что к началу августа средняя цена вторичного «квадрата» в старой Москве снизилась на два процента. «Вечерка» выяснила, с чем это связано, выгодно ли сейчас покупать жилье и чего ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем.