Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт назвал причины снижения цен на аренду офисных помещений в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт назвал причины снижения цен на аренду офисных помещений в России
Фото: Pixabay

Цены на аренду офисных помещений в России снижаются из-за большого количества предложений, собственники площадей идут на большие скидки и сбивают стоимость. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Иван Федяков.

Он отметил, что в настоящее время нарушился баланс спроса и предложения. Предложение сейчас превышает спрос.

По его словам, на сегодняшний день многие собственники офисных помещений готовы обсуждать самую разную величину скидок. В России продолжается существенный отток арендаторов.

— Это сохранится еще долгое время. Мы видим, что отток арендаторов существенно превышает приток новых желающих арендовать помещение, — отметил он в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что на рынке появилось большое количество офисных помещений с отделкой из-за ухода зарубежных компаний и сокращения площадей отечественных фирм.

10 августа Московская ассоциация риелторов заявила, что к началу августа средняя цена вторичного «квадрата» в старой Москве снизилась на два процента. «Вечерка» выяснила, с чем это связано, выгодно ли сейчас покупать жилье и чего ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем.

Цены Аренда офис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте