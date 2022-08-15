Вторичку куплю сейчас, пришел ее час: эксперты рассказали, стоит ли спешить с приобретением жилья

Москвичка Елена Иванова купила квартиру в доме на Севастопольском проспекте / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

10 августа Московская ассоциация риелторов заявила, что к началу августа средняя цена вторичного «квадрата» в старой Москве снизилась на два процента. «Вечерка» выяснила, с чем это связано, выгодно ли сейчас покупать жилье и чего ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем.

Как отмечает руководитель аналитического центра риелторской компании Дмитрий Таганов, такое снижение стоимости закономерно.

— Цены были изначально завышены, — говорит «Вечерке» эксперт. — Они не соответствовали реальным рыночным условиям. А сейчас происходит постепенное восстановление.

Александр Москатов, управляющий директор сети офисов недвижимости другой риелторской компании, добавляет, что вторичный рынок в последнее время становится тягучим, а скорости совершения сделок падают. Сегодня это рынок покупателя, цены диктует именно он.

— Немалую долю покупателей оттягивают на себя новостройки с субсидированными ставками 0,01 процента и рассрочкой на срок до 30 лет. Вроде уже выбрали квартиру на вторичке, а клиент идет в новостройку. Неудивительно, что цены на вторичку падают, — рассказывает о собственном опыте риелтор Антон Сапегин.

Между тем экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин призвал россиян подождать с покупкой недвижимости.

— Сейчас это делать невыгодно, поскольку квартиры переоценены. При этом ожидается, что из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз, — пояснил эксперт. — Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде, и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить.

Финансовый консультант Евгений Горобец не разделяет мнения Евгения Надоршина.

— Деньги подешевели, наши сбережения сильно подтаяли. Мы покупали доллары и евро, а курс этих валют рухнул, и совершенно непонятно, когда поднимется и поднимется ли вообще.

Хранить сейчас деньги — валюта не имеет значения — это все равно, что сидеть на пороховой бочке. Потому если у вас есть деньги на квартиру, то, без сомнения, ее нужно покупать — хотя бы под аренду. Потому что недвижимость — это «вечный» актив, он может дешеветь, но потом все равно подорожает: сравните цены на квартиры в Москве сейчас и десять лет назад. При этом деньги, накопления сейчас могут только с разной степенью интенсивности таять. Если учесть, что рынок ценных бумаг сейчас тоже весьма турбулентный, то для сбережения средств остаются золото и недвижимость.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак считает, что жилье нужно покупать ровно тогда, когда в этом возникает необходимость.

— Жизнь показывает, что идеального момента не появляется никогда. То цены высокие, то выбор маленький, то ипотека дорогая, то ждем, пока ребенок родится, а пока и в «однушке» уместимся, — рассуждает эксперт. — Так жизнь и проходит. Мне же кажется, что жить нужно здесь и сейчас. Возникла необходимость — решаем вопрос.

Зависит от района

По данным Ассоциации риелторов, в 92 столичных компаниях отмечается падение цен на вторичку, а в 35 — рост. Больше всего стоимость упала в престижных и, как следствие, дорогих районах. Так, в Хамовниках за июль цена снизилась на 6,4 процента, до 727,6 тысячи рублей за квадратный метр. В Пресненском районе — на 4,6 процента, до 523,1 тысячи, в Крылатском — на 4,5 процента, до 313,3 тысячи, на Арбате — на 3,8 процента, до 638,7 тысячи, в Таганском районе — на 0,8 процента, до 362,9 тысячи рублей. Поднялись цены в Дмитровском и Савеловском районах, Куркине, а также Восточном Измайлове.