Таганский районный суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 16 августа.

Решение по делу о «Неудалении владельцем информационного ресурса в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ» административного кодекса РФ принял мировой судья судебного участка №422. Максимальное денежное наказание по этой статье предполагало штраф в четыре миллиона рублей.

Поводом для штрафа стал ролик с недостоверной информацией о действиях Вооруженных Сил РФ в зоне специальной военной операции.

Суд и ранее наказывал американскую компанию: 28 июня Twitch был оштрафован на два миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.