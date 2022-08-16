Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таганский районный суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Степан Жирнов
Происшествия
Таганский районный суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
Фото: shutterstock

Таганский районный суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 16 августа.

Решение по делу о «Неудалении владельцем информационного ресурса в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ» административного кодекса РФ принял мировой судья судебного участка №422. Максимальное денежное наказание по этой статье предполагало штраф в четыре миллиона рублей.

Поводом для штрафа стал ролик с недостоверной информацией о действиях Вооруженных Сил РФ в зоне специальной военной операции.

Суд и ранее наказывал американскую компанию: 28 июня Twitch был оштрафован на два миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

Москва наказание Штрафы Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте