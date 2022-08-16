Таганский районный суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 16 августа.
Решение по делу о «Неудалении владельцем информационного ресурса в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ» административного кодекса РФ принял мировой судья судебного участка №422. Максимальное денежное наказание по этой статье предполагало штраф в четыре миллиона рублей.
Поводом для штрафа стал ролик с недостоверной информацией о действиях Вооруженных Сил РФ в зоне специальной военной операции.
Суд и ранее наказывал американскую компанию: 28 июня Twitch был оштрафован на два миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.