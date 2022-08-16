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Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Степан Жирнов
Происшествия
Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Знаменитого музыканта Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 16 августа.

Суд в Уфе признал лидера группы ДДТ виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ, сообщили в ТАСС.

Дело по статье административного кодекса возбудили в отношении Шевчука после выступления в Уфе 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов на месте составили протокол не в присутствии обвиняемого, и музыкант не потребовал рассматривать дело в суде по месту жительства.

Ходатайство о переносе слушаний в Санкт-Петербург поступило со стороны Шевчука 5 августа, но суд его отклонил.

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