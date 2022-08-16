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Скончался актер из «Улицы Коронации» Дагги Браун

Елена Самойлова
Общество
Скончался актер из «Улицы Коронации» Дагги Браун
Фото: Pexels

Британский актер и комик Дагги Браун умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщило издание The Guardian во вторник, 16 августа.

Смерть артиста подтвердил его менеджер Ли Морган, опубликовав пост в социальной сети.

— С тяжелым сердцем сообщаю, что очень талантливый комик и актер Дагги Браун скончался утром. В последние минуты жизни с ним была жена Джекки. Для меня было честью работать с Дагги. Прирожденный артист, который любил свою профессию. Покойся с миром, Дагги Браун. Любим и отдаем честь, — цитирует Моргана Lenta.ru.

При этом подробности произошедшего не раскрываются.

Браун родился в 1940 году в городе Ротерем в английском графстве Саут-Йоркшир. Актерскую карьеру он начал с работы в шоу The Comedians в кабаре. Популярность к Брану пришла после его появления в фильме «Кес» в 1969 году. Затем актер участвовал в фильмах «Отель Вавилон», «Улица Коронации», «Смешная корова», «Карточный домик. Окончательное решение» и многих других. Кроме того, он исполнил множество ролей в театре.

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