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Спасатели вытащили упавшего в воду мужчину на Терлецких прудах

Елена Самойлова
Происшествия
Спасатели вытащили упавшего в воду мужчину на Терлецких прудах
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Восточный Терлецкий пруд Карта всех событий

Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» помогли мужчине, который упал в воду на Восточном Терлецком пруду. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Во время дневного патрулирования спасатели заметили человека, который упал в водоем и не появился на поверхности. В пяти метрах от берега сотрудник нырнул в воду и поднял пострадавшего с глубины.

Молодой человек находился без сознания, его вскорости доставили на берег и оказали первую помощь. Затем его передали прибывшим медикам для госпитализации.

Аналогичный случай в том же месте произошел с еще одним отдыхающим. Во время плавания мужчина стал тонуть в 25 метрах от берега. Спасатели вытащили его из воды, от госпитализации он отказался. После профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте пострадавшего отпустили домой под присмотром старшего брата.

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