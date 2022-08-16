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Режиссер «Трои» и «Лодки» Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года

Евгений Белоусов
Общество
Режиссер «Трои» и «Лодки» Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года
Фото: S Pakhrin / CC BY 2.0

Немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен, снявший фильмы «Лодка» (Das Boot) и «Троя», умер в возрасте 81 года. Об этом во вторник, 16 августа, передает издание Deadline.

Уточняется, что режиссер скончался от рака поджелудочной железы на руках своей 50-летней жены Марии-Антуанетты. Петерсен умер еще в пятницу, но о его смерти стало известно только сейчас.

Петерсен родился 14 марта 1941 года в Эмдене (Германия), в семье судового брокера. Свои первые фильмы на восьмимиллиметровую пленку он стал снимать, когда еще учился в гимназии. Вскоре он стал ассистентом режиссера в гамбургском «Молодом театре». Здесь же он поставил свой первый спектакль.

В 1966–1969 годах Петерсен учился в Академии кино и телевидения в Западном Берлине. Его дипломный фильм «Я тебя убью, Вольф» купило телевидение. После этого режиссер продолжительное время снимал телевизионные картины.

В Голливуд он приехал после того, как его фильм 1981 года о Второй мировой войне «Лодка» был номинирован на шесть премий «Оскар».

Петерсен быстро стал одним из самых востребованных режиссеров технически сложных студийных боевиков с ведущими мировыми актерами. Среди его картин: «На линии огня» 1993 года, «Борт номер один» 1997 года, «Идеальный шторм» 2000 года, «Троя» 2004 года и «Посейдон» 2006 года.

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