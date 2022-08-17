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Стало известно о росте стоимости ремонта жилья в России за последний год

Егор Провоторов
Общество
Стало известно о росте стоимости ремонта жилья в России за последний год
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Стоимость капитальной и даже косметической отделки квартир в РФ за последний год выросла примерно на 30 процентов. Причиной тому стало в первую очередь подорожание строительных материалов, а также увеличения гонораров рабочих, пишут в среду, 17 августа, журналисты, ссылаясь на представителей строительной отрасли.

По данным газеты «Известия», общая стоимость ремонта жилплощади в стране выросла почти на треть. При этом материалы для отделки подорожали за год на 10-15 процентов, на мебель — на 15-80 процентов, а некоторые сметные работы — двукратно.

Глава федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова указала на рост расценок рабочих. По словам специалиста, на стоимости работ сказывается в том числе дефицит строителей, сформировавшийся по ходу локдауна 2020 года.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, высокая стоимость ремонтных работ сказывается на темпах строительства, в том числе и на государственных стройках. Так, часть контрактов, заключенных 1-6 года назад, становятся невыгодными для подрядчиков.

Накануне глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что начиная с 2020 года в строительной отрасли Москвы взят курс на цифровую трансформацию. Одним из важных направлений являются технологии информационного моделирования.

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