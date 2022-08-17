Илон Маск заявил о приобретении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

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Предприниматель из Соединенных Штатов Илон Маск, который владеет компаниями SpaceX и Tesla, во вторник, 16 августа, заявил, что рассчитывает приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

— Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите, — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Twitter.

Так, по данным ТАСС, американский бизнесмен прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его позиции по внутриполитической обстановки в Соединенных Штатах.

Английский футбольный клуб является одним из наиболее популярных и успешных футбольных клубов в мире. За свою историю команда побеждала в национальном чемпионате 20 раз, трижды становилась победителем Лиги чемпионов. Сейчас «Манчестер Юнайтед» владеет семейство американских бизнесменов Глейзеров.

В последнем туре английской Премьер-лиги манчестерский клуб потерпел крупное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4.

В конце июля появилась информация о том, что португальский форвард команды Криштиану Роналду намерен расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед».