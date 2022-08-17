Жителей столицы пригласили поискать летучих мышей на Воробьевых горах

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Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Москвичам предлагают присоединиться к экспериментальным экскурсиям «Ночной дозор», посвященным летучим мышам, которые пройдут до конца августа на Воробьевых горах. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы

Уточняется, что экскурсии состоятся 18, 23, 25 и 30 августа. С 20:30 до 22:00 участники смогут прогуляться в сопровождении специалиста-хироптеролога и поискать рукокрылых. Экскурсантам предложат послушать, как звучит лес в ультразвуковом диапазоне. Они также попробуют найти места дневок летучих мышей и узнают о видах рукокрылых, обитающих в городе.

Желающим принять участие в экскурсии нужно купить билет и захватить с собой фонарик. Встреча участников состоится в центре зала станции метро «Воробьевы горы», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого известный зоолог Николай Дроздов рассказал, как вести себя с летучими мышами в Москве. По его словам, появление этих животных в городе является сезонным явлением. Эксперт посоветовал москвичам не трогать животных и не пытаться их поймать.