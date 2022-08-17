Ефимов: Производство противоопухолевых препаратов нарастили более чем в три раза

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С начала года в Москве производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов увеличили в 3,3 раза. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пандемия коронавируса стала серьезным катализатором развития фарминдустрии. Позднее, несмотря на спад спроса на некоторые виды фармпродукции, общий рост продолжился, но драйвером уже выступила реализация стратегии импортозамещения, — заявил он.

По итогам первых шести месяцев этого года выпуск лекарств увеличился на 21,4 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года. За то же время столичные производители выпустили свыше 3,7 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, добавил заместитель мэра.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что всего с начала года в Москве выпустили лекарственных препаратов более чем на 15,2 миллиарда рублей. Это на 25,7 процента больше, чем годом ранее.

Лекарства в городе выпускают 84 предприятия, на которых работает более 14 тысяч человек.

В конце июля Ефимов рассказал, что резидент технополиса «Москва» запустил цех по выпуску препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний.

Планируется, что цех будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно и выйдет на полную мощность к концу 2024 года.