Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов: Производство противоопухолевых препаратов нарастили более чем в три раза

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Производство противоопухолевых препаратов нарастили более чем в три раза
Фото: Пресс-служба

С начала года в Москве производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов увеличили в 3,3 раза. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пандемия коронавируса стала серьезным катализатором развития фарминдустрии. Позднее, несмотря на спад спроса на некоторые виды фармпродукции, общий рост продолжился, но драйвером уже выступила реализация стратегии импортозамещения, — заявил он.

По итогам первых шести месяцев этого года выпуск лекарств увеличился на 21,4 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года. За то же время столичные производители выпустили свыше 3,7 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, добавил заместитель мэра.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что всего с начала года в Москве выпустили лекарственных препаратов более чем на 15,2 миллиарда рублей. Это на 25,7 процента больше, чем годом ранее.

Лекарства в городе выпускают 84 предприятия, на которых работает более 14 тысяч человек.

В конце июля Ефимов рассказал, что резидент технополиса «Москва» запустил цех по выпуску препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний.

Планируется, что цех будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно и выйдет на полную мощность к концу 2024 года.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте