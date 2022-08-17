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«Можно получить отравление»: названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Игорь Синельников

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«Можно получить отравление»: названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Фото: depositphotos

Некоторые продукты (например, крупы или хлеб) лучше не хранить в холодильнике, так как они теряют свои свойства или даже могут стать опасными для здоровья. Существуют и продукты, хранение которых не принесет вреда, но не имеет смысла. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, есть продукты, которые противопоказано класть в холодильник.

— Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике, — перечислила диетолог.

Соломатина обратила внимание на то, что не стоит хранить в холодильнике томаты: они теряют свой вкус и аромат. Хлеб тоже быстро теряет свои вкусовые качества при попадании в холод, подчеркнула собеседница «ВМ».

Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике, отметила врач.

— Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи (перец, куркума и т. д.) тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью, — предупредила эксперт.

С консервами ничего не случится, если положить их в холодильник, однако они прекрасно хранятся в тепле. То же самое касается лапши быстрого приготовления, резюмировала врач.

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