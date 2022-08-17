«Аэрофлот» ввел специальный фиксированный тариф для пенсионеров

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города РФ и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду, 17 августа.

— «Аэрофлот» с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Он распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что специальный тариф также предусматривает комбинацию транзитных перелетов между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

Покупка пенсионного билета доступна для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом граждане преклонного возраста могут получить дополнительную скидку 25 процентов, если вместе с ними будут путешествовать дети от двух до 12 лет. Специальный тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» с 30 октября запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы.