Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Аэрофлот» ввел специальный фиксированный тариф для пенсионеров

Георгий Соланович
Общество
«Аэрофлот» ввел специальный фиксированный тариф для пенсионеров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города РФ и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду, 17 августа.

— «Аэрофлот» с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Он распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что специальный тариф также предусматривает комбинацию транзитных перелетов между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

Покупка пенсионного билета доступна для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом граждане преклонного возраста могут получить дополнительную скидку 25 процентов, если вместе с ними будут путешествовать дети от двух до 12 лет. Специальный тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» с 30 октября запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы.

Пенсионеры «Аэрофлот» Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте