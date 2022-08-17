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Участник чемпионата «Абилимпикс» из Москвы рассказал о пути к победе

Павел Гриднев
Общество
Участник чемпионата «Абилимпикс» из Москвы рассказал о пути к победе
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Московский чемпионат «Абилимпикс» — конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Соревнования объединяют тысячи участников разных возрастов и профессий. Студентам и начинающим специалистам они помогают впервые попробовать себя в профессии, увидеть возможности для реализации и трудоустройства, почувствовать вкус победы и получить заряд для дальнейших достижений.

Один из победителей VIII Московского чемпионата «Абилимпикс» Роман Домбровский участвовал в соревнованиях трижды. В этом году он стал победителем в своей профессиональной компетенции.

Роман учится гостиничному делу в московском колледже «Царицыно». В профессию его привела старшая сестра — она работает в ресторанном бизнесе и рекомендовала брату обратить внимание на востребованное направление. Роман прислушался и поступил в колледж.

Во время обучения молодой человек узнал о чемпионате «Абилимпикс» и сразу решил проверить свои силы. Сначала он не отнесся к испытаниям серьезно, подал заявку и не сумел пройти отборочный тур. Через год Роман выбрал конкурсную компетенцию, близкую к его профессии, — «Ресторанный сервис» — заранее начал готовиться к соревнованиям вместе с наставником, изучил возможные задания и получил ценные советы сестры. Результат не заставил себя долго ждать: во второй раз он с легкостью прошел этап отбора и завоевал серебро в финале соревнований.

Тогда молодой человек поставил цель добиться победы и получить право выступить на Национальном чемпионате «Абилимпикс». Имея опыт подготовки и зная многие профессиональные тонкости, с поставленной задачей Роман справился. На московском чемпионате-2022 года он занял первое место в компетенции «Ресторанный сервис». На соревнованиях было необходимо декантировать вино, сервировать стол на четыре персоны, подать блюда и обслужить гостей.

— Я выбрал эту компетенцию, потому что учусь на гостиничном деле. В дальнейшем этот опыт очень пригодится в профессии. В планах закончить колледж и устроиться на работу по специальности в хорошую компанию. Также очень хочу пройти курсы жестового языка и иметь навык сурдоперевода, чтобы помогать гостям с нарушением слуха, — поделился победитель.

Путь к победе занял у Романа два года. За это время он убедился, что правильно выбрал направление для своего профессионального развития, познакомился с многими столичными работодателями и начал строить планы на будущую карьеру.

СПАВРКА

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».

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