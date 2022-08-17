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Яблочный Спас: чего категорически нельзя делать 19 августа

Иссалина Аюпова

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Общество
Яблочный Спас: чего категорически нельзя делать 19 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России 19 августа отмечается Яблочный Спас. По сложившейся традиции в этот день принято освящать яблоки. О том, с чем связано появление праздника, какие еще фрукты можно святить и чего не рекомендуется делать, — в материале «Вечерней Москвы».

Традиции праздника

Как рассказал священник Николай Савченко, название этого праздника пришло из народа.

— Так сложилось, что в этот день в церковь приносились созревшие плоды фруктов для освящения. Часть из которых в качестве пожертвования передавалась сиротам или другим нуждающимся людям. По этой причине Яблочный Спас имеет важное значение в народе, — поделился Савченко.

По его словам, освящать можно не только яблоки, но и различные фрукты, которые созревают к этому времени в нашей стране.

— Но если человек принесет в церковь на освящение фрукты, которые не выращиваются в России, их освящение также не возбраняется, — добавил Савченко.

Он также отметил, что не рекомендуется приносить на освящение в церковь на Яблочный Спас овощи.

Чего нельзя делать в этот день

В Яблочный Спас, по словам священника, не стоит заниматься распитием спиртных напитков, совершать греховные дела и вести себя особенно шумно.

— В этот день даже те люди, которые в своей деятельности не имеют отношения к выращиванию фруктов, могут обратиться к богу, чтобы он помог в их труде. Взамен необходимо пообещать проявлять трудолюбие, терпение и помощь ближним, — объяснил Савченко.

Также он добавил, что запрет на употребление яблок в этот день всего лишь народное поверье, которое возникло из медицинских соображений. Считается, что не до конца созревшие плоды фруктов в это время могут нанести вред здоровью человека. Однако в век транспортных возможностей можно не соблюдать это правило, заключил Савченко.

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