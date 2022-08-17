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Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему может быть опасно носить вещи умерших людей

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Можно ли носить вещи умерших людей
Фото: Pexels / Arina Krasnikova

Многие предпочитают отдавать ненужные вещи знакомым или нуждающимся. Среди них могут оказаться предметы одежды заболевших или умерших людей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экстрасенса Николь Кузнецовой, могут ли вещи являться переносчиками отрицательной энергетики и провокаторами заболеваний.

Как рассказала экстрасенс, вопреки распространенному убеждению, вещи умерших и болеющих людей не несут в себе негативную энергию, а также не имеют свойства неблагоприятно воздействовать на нового владельца.

— Вещи не могут причинить вреда человеку, если он сам не наделит их какой-либо «магической силой» в своем сознании. Издавна существовал обычай раздавать одежду почивших близких бедным в память об усопшем и с целью молитвенного поминовения, — поделилась Кузнецова.

Также экстрасенс добавила, что единственная реальная опасность, которая может исходить от одежды и личных вещей человека, — заразные заболевания.

— В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям, — прокомментировала эксперт.

Кроме того, Кузнецова рассказала, что использовать вещи больного и умершего не рекомендуется с точки зрения психологии. Это может усугубить эмоциональное напряжение и боль от утраты человека, однако никакой мистики эти вещи в себе не несут.

А клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин в беседе с «ВМ» объяснил, почему люди отмечают девятый и сороковой дни после смерти близкого.

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