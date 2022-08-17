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Роскосмос отреагировал на инцидент с Артемьевым в открытом космосе

Евгений Белоусов
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с Артемьевым в открытом космосе
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос с МКС, однако вскоре Артемьеву пришлось срочно вернуться на станцию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в среду, 17 августа.

— Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра, — говорится в сообщении.

В настоящее время подмосковный Центр управления полетами полностью контролирует ситуацию. Жизни российского космонавта ничего не угрожает, отмечается в Telegram-канале Роскосмоса.

В июле президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил «Вечерней Москве», что подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Он уточнил, что по международным стандартам строительство новой станции занимает семь лет. Однако в России срок возведения такого объекта может превышать и десятилетие в силу иного подхода.

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