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Систему образования республик Донбасса решено менять

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Систему образования республик Донбасса решено менять
Студентка Мариупольского колледжа культуры и искусств репетирует перед вступительным экзаменом в Донецкую государственную музыкальную академию имени С. С. Прокофьева. В будущем систему образования республик модернизируют: ее переведут на российские стандарты / Фото: РИА Новости

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что диверсантов, устроивших ЧП в Джанкойском районе, координировал Киев.

По его словам, такие решения могли приниматься только президентом Украины.

— Режим Зеленского агонизирует, и этим он опасен. Это как тяжелораненый зверь, у которого сил на что-то серьезное нет, но на такие гадости они будут способны. Конечно, решения об осуществлении диверсии принимаются не в каком-то селе, а в Киеве, — сказал Константинов.

Тем временем в селах Майское и Азовское на севере полуострова, где накануне произошли взрывы, организуют уборку. В ней задействуют около 600 человек.

— Сделаем все быстро, постараемся всю работу основную сделать за один день. Сил для этого у нас достаточно. Все, что имеет более долгосрочный характер, такое как замена окон, министерство строительства сделает по регламенту, — добавил Константинов.

Тем временем в порту Бердянска обнаружены взрывоопасные предметы. Часть из них обезвредили на месте.

— Остальные будут вывезены на полигон, находящийся за селом Новопетровка Бердянского района, где также будут уничтожены, — сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

А союзные силы продолжают освобождать территории от националистов. Например, они заняли село Вершина рядом с Артемовском. Теперь под контролем союзных сил находятся 268 населенных пунктов ДНР, уточнили в штабе территориальной обороны республики.

А связисты тем временем ретранслируют эфир радио «Жизнь» для населения освобожденных территорий Украины и боевиков ВСУ. В эфире — популярная музыка, актуальные новости, призывы сдаться и подробные инструкции по выживанию.

— Мобильный радиокомплекс слышен в радиусе как минимум 15 километров, — отметили в Минобороны РФ.

ВСУ пытаются глушить сигнал, выслеживают с беспилотников и стараются уничтожить радиокомплексы. Чтобы избежать попадания под огонь, связисты каждые 30 минут меняют позиции.

Кроме того, власти ДНР после обследования корпусов и цехов завода «Азовсталь» в Мариуполе намерены уйти непосредственно от металлургического производства, снизив экологическую нагрузку.

— Там проведено очень много ЛЭП, дорог, сделана хорошая инфраструктура. Там могут остаться, например, производство металлоконструкций, вагонов, депо, проката, — сказал вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев.

А в ЛНР назначили нового замминистра образования.

Этот пост занял Евгений Мирошниченко. Новый замминистра заявил, что видит своей главной задачей скорейшую интеграцию системы образования республики в российскую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России:

— В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас прогноз «сжался» до 4,7 процента. Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу.

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