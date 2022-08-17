Систему образования республик Донбасса решено менять
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что диверсантов, устроивших ЧП в Джанкойском районе, координировал Киев.
По его словам, такие решения могли приниматься только президентом Украины.
— Режим Зеленского агонизирует, и этим он опасен. Это как тяжелораненый зверь, у которого сил на что-то серьезное нет, но на такие гадости они будут способны. Конечно, решения об осуществлении диверсии принимаются не в каком-то селе, а в Киеве, — сказал Константинов.
Тем временем в селах Майское и Азовское на севере полуострова, где накануне произошли взрывы, организуют уборку. В ней задействуют около 600 человек.
— Сделаем все быстро, постараемся всю работу основную сделать за один день. Сил для этого у нас достаточно. Все, что имеет более долгосрочный характер, такое как замена окон, министерство строительства сделает по регламенту, — добавил Константинов.
Тем временем в порту Бердянска обнаружены взрывоопасные предметы. Часть из них обезвредили на месте.
— Остальные будут вывезены на полигон, находящийся за селом Новопетровка Бердянского района, где также будут уничтожены, — сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
А союзные силы продолжают освобождать территории от националистов. Например, они заняли село Вершина рядом с Артемовском. Теперь под контролем союзных сил находятся 268 населенных пунктов ДНР, уточнили в штабе территориальной обороны республики.
А связисты тем временем ретранслируют эфир радио «Жизнь» для населения освобожденных территорий Украины и боевиков ВСУ. В эфире — популярная музыка, актуальные новости, призывы сдаться и подробные инструкции по выживанию.
— Мобильный радиокомплекс слышен в радиусе как минимум 15 километров, — отметили в Минобороны РФ.
ВСУ пытаются глушить сигнал, выслеживают с беспилотников и стараются уничтожить радиокомплексы. Чтобы избежать попадания под огонь, связисты каждые 30 минут меняют позиции.
Кроме того, власти ДНР после обследования корпусов и цехов завода «Азовсталь» в Мариуполе намерены уйти непосредственно от металлургического производства, снизив экологическую нагрузку.
— Там проведено очень много ЛЭП, дорог, сделана хорошая инфраструктура. Там могут остаться, например, производство металлоконструкций, вагонов, депо, проката, — сказал вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев.
А в ЛНР назначили нового замминистра образования.
Этот пост занял Евгений Мирошниченко. Новый замминистра заявил, что видит своей главной задачей скорейшую интеграцию системы образования республики в российскую.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России:
— В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас прогноз «сжался» до 4,7 процента. Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу.