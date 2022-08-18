Монеточка родила дочь в Литве

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Известная российская исполнительница Лиза Монеточка родила первенца. Ребенок появился у 24-летней певицы в среду, 17 августа. Об этом артистка сообщила своим поклонникам на своей странице в одной из социальных сетей.

Девушка рассказала, что на свет у нее родилась дочка. Роды прошли в одной из литовских клиник. Отцом ребенка является музыкальный продюсер Виктор Исаев, за которого певица вышла замуж в декабре 2020 года, пишет портал Teleprogramma.pro.

В середине апреля певица Монеточка, находящаяся в Европе, на странице в одной из социальных сетей прокомментировала решение суда по тяжбе с экс-вокалистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. Она заметила, что штрафом в полмиллиона рублей «ее не испугать».

Бывший солист популярной в нулевых группы «Чай вдвоем» посчитал, что песня Елизаветы «Мама, я не зигую» напоминает его хит «Женщина, я не танцую». Артист обвинил коллегу в плагиате и в итоге одержал победу в суде.

Адвокат певца Роман Лалаян предложил Елизавете Монеточке извиниться за кражу интеллектуальной собственности у Костюшкина.