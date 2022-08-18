Порталу Discover Moscow исполнился один год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За год к туристическому порталу Москвы Discover Moscow присоединились более 1,5 миллиона человек.

В настоящее время на сервисе можно найти свыше 200 тематических подборок мест и событий. Также там собрано около 900 карточек различных культурных заведений и мест отдыха.

Пользователи сайта часто интересуются подборками, в которых можно найти события или места по конкретной теме. Так, например, читатели часто обращались к подборке «11 причин посетить Москву на Новый год».

Кроме того, на сайте можно узнать новости столицы, а в разделе «События» посмотреть, какие увлекательные мероприятия можно посетить в ближайшее время.

Весной 2022 года на портале также появилась рубрика #Туркалендарь, в которой собраны лучшие фестивали города, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно цифровой туристический сервис Russpass представил 23 маршрута для любителей скандинавской ходьбы. Они проходят по 17 паркам и усадьбам в разных округах столицы. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города. Отмечается, что маршруты разрабатывались при участии проекта «Московская ходьба» и охватывают почти весь город.