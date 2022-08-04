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Более 20 маршрутов для любителей скандинавской ходьбы появилось на Russpass

Александр Афонин
Город
Более 20 маршрутов для любителей скандинавской ходьбы появилось на Russpass
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Крымская набережная Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass представил 23 маршрута для любителей скандинавской ходьбы. Они проходят по 17 паркам и усадьбам в разных округах столицы. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Отмечается, что маршруты разрабатывались при участии проекта «Московская ходьба» и охватывают почти весь город. Так, выбрав путь «Квартал художников: прогулка по «Музеону» и окрестностям» пользователи смогут пройти через всю Крымскую набережную.

Кроме того, москвичи смогут посетить «Сокольники», музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», сад «Эрмитаж» и многое другое. За время прогулки они смогут полюбоваться пейзажами столицы и узнать что-то новое, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 июля Russpass представил три коротких маршрута для автотуристов с отправлением из Москвы. Так, по одному из маршрутов можно доехать до Калуги с остановками в Подольске и Серпухове, по другому — отправиться в автопутешествие в Шую через Владимир, Покров и Желудьево.

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