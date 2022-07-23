Станции БКЛ метро «Савеловская» и «Петровский парк» закрыли до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Russpass представил три маршрута для столичных автотуристов

Георгий Соланович
Город
Russpass представил три маршрута для столичных автотуристов
Фото: Pexels

Цифровой туристический сервис Russpass представил три коротких маршрута для автотуристов с отправлением из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 23 июля.

— Готовые маршруты охватывают 10 городов Центральной России. Каждый из вариантов поездки рассчитан на два дня и разработан таким образом, что за выходные можно доехать до ближайших к Москве регионов, а заодно и посмотреть интересные места по дороге. Маршруты адаптированы для туристов, предпочитающих использовать личный автомобиль или каршеринг, — говорится в сообщении.

Так, по одному из маршрутов можно доехать до Калуги с остановками в Подольске и Серпухове, по другому — отправиться в автопутешествие в Шую через Владимир, Покров и Желудьево.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что Russpass также подготовил туристический маршрут в Ростов Великий.

Russpass 14 июля опубликовал подборку, посвященную ветряным мельницам в разных регионах России. В ней представлены сведения о мельницах архитектурно-этнографического музея «Лудорвай» в Республике Удмуртии, архангельского государственного музея деревянного зодчества «Малые Корелы» и многих других.

Автомобили Москва Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте