Russpass представил три маршрута для столичных автотуристов

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Цифровой туристический сервис Russpass представил три коротких маршрута для автотуристов с отправлением из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 23 июля.

— Готовые маршруты охватывают 10 городов Центральной России. Каждый из вариантов поездки рассчитан на два дня и разработан таким образом, что за выходные можно доехать до ближайших к Москве регионов, а заодно и посмотреть интересные места по дороге. Маршруты адаптированы для туристов, предпочитающих использовать личный автомобиль или каршеринг, — говорится в сообщении.

Так, по одному из маршрутов можно доехать до Калуги с остановками в Подольске и Серпухове, по другому — отправиться в автопутешествие в Шую через Владимир, Покров и Желудьево.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что Russpass также подготовил туристический маршрут в Ростов Великий.

Russpass 14 июля опубликовал подборку, посвященную ветряным мельницам в разных регионах России. В ней представлены сведения о мельницах архитектурно-этнографического музея «Лудорвай» в Республике Удмуртии, архангельского государственного музея деревянного зодчества «Малые Корелы» и многих других.