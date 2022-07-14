Russpass рассказал об исторических мельницах в России

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Tуристический сервис Russpass опубликовал подборку, посвященную ветряным мельницам в разных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 14 июля.

Представленные в подборке мельницы — в большинстве своем действующие, что позволяет не только осмотреть их, но и узнать о процессе помола. Один из самых интересных ветряков находится в Музее деревянного зодчества и крестьянского быта во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: это сооружение необычной, восьмигранной формы, а его шатровую крышу поворачивают к ветру с помощью жерди. В музее находится более 20 деревянных построек, отображающих крестьянский и купеческий быт прошлых столетий.

Еще одна интересная мельница расположена в Карелии на территории музея-заповедника «Кижи». Двухэтажная постройка является памятником деревянного зодчества федерального значения: ее возвели для карельского крестьянина Николая Биканина в деревне Волкостров, а потом перевезли в музей.

Мельница, которая работает до сих пор, находится в музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области. Можно сфотографироваться на фоне 20-метровой мельницы, а также понаблюдать за процессом помола. Раньше здесь мололи муку для господ и дворовых крестьян усадьбы.

В подборке на сайте также представлены сведения о мельницах архитектурно-этнографического музея «Лудорвай» в Республике Удмуртии, архангельского государственного музея деревянного зодчества «Малые Корелы», Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области и архитектурно-этнографического музея «Хохловка» в Пермском крае.

9 июля Russpass публиковал еще одну подборку, посвященную летним видам отдыха в России.