Russpass подготовил подборку о летних видах отдыха в России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass подготовил новую подборку, посвященную летним видам отдыха в России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 9 июля.

Так, в стране уже несколько лет подряд набирает популярность сапсерфинг. На досках катаются с мая по октябрь. Самые популярные водоемы находятся в Московской области, Крыму, Сочи, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

Другим популярным видом летнего отдыха в Russpass назвали каякинг. Зачастую для того, чтобы сплавиться по порогам, выбирают озера в Карелии, реки Чую и Чусовую на Алтае и на Урале, а также Кольский полуостров. В сервисе отметили, что здешние горные реки также идеальны для рафтинга.

— Для многих лето ассоциируется с лодкой, удочкой и ведром с уловом. Рыбачить можно круглый год. Рыбные и живописные места есть по всей стране. У туристов в сезон популярны и конные походы: короткие — для новичков и многодневные, по горным тропам — для подготовленных путешественников, — говорится в сообщении пресс-службы.

На официальном сайте мэра Москвы резюмировали, что еще одним важным составляющим летнего отдыха является возможность понежиться на пляже.

До этого россияне рассказали, насколько нуждаются в путешествиях. Так, более половины граждан РФ не могут жить без путешествий. При этом 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. 16 процентов россиян путешествуют стабильно один раз в год, а у 26 процентов взять отпуск получается достаточно редко.