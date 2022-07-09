Россияне рассказали, насколько нуждаются в путешествиях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более половины граждан России не могут жить без путешествий. Об этом говорят данные опроса, проведенного Аналитическим центром сервиса поездок и путешествий среди 2516 человек.

В центре добавили, что 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. 16 процентов россиян путешествуют стабильно один раз в год, а у 26 процентов взять отпуск получается достаточно редко.

При этом 19 процентов опрошенных заявили, что путешествуют только тогда, когда появляются лишние деньги. Только 12 процентов респондентов не считают вояжи необходимостью, передает РИА Новости.

До этого руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, где россияне могут этим летом бюджетно отдохнуть. По его словам, средний чек прошлого года составлял 44–45 тысяч рублей, в текущем году — 47 тысяч. При этом есть и гораздо более дешевые поездки, и значительно более дорогие.

Так, недельный отдых на двоих в Крыму начинается от 4,5 тысячи рублей, в Сочи — в районе 6 тысяч рублей.