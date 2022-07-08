Эксперт назвал направления бюджетного отдыха для россиян

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, где россияне могут этим летом бюджетно отдохнуть.

По словам эксперта, средний чек прошлого года составлял 44–45 тысяч рублей, в этом — 47 тысяч, при этом есть и гораздо более дешевые поездки, и значительно более дорогие.

Что касается эконом-сегмента, на Черном море недельное размещение на двоих в недорогой частной гостинице на побережье обходится около пяти тысяч рублей.

— По состоянию на начало июля, недельный отдых на двоих в Крыму начинается от 4,5 тысячи рублей, в Сочи — в районе 6 тысяч рублей. В целом у нас в стране достаточно много бюджетного отдыха. За эти деньги туристы, как правило, не получают ничего, кроме комнаты, за остальное приходится доплачивать, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Он также рассказал о модном формате глэмпинга, который все чаще выбирают россияне. Есть большое количество баз отдыха в очень модном сейчас формате глэмпинга (разновидность кемпинга со всеми удобствами), они достаточно недорогие и попадают в этот ценовой диапазон. Также многие турагенты предлагают недорогие экскурсионные поездки.

Столица возглавила рейтинг популярности среди туристических поездок в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Москвы во вторник, 5 июля.