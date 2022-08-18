Названы самые популярные онлайн-сервисы среди россиян в 2022 году

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Самыми популярными сервисами у абонентов домашнего интернета в 2022 году стали мессенджер Telegram Web, онлайн-банк «Тинькофф», маркетплейсы AliExpress и «Яндекс.Маркет». Соответствующее исследование провели аналитики интернет-провайдера «Дом.ру».

По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост посещения платформ онлайн-кинотеатров, среди которых лидером стал «Кинопоиск». Далее в списке по активности пользования идут IVI, аудитория которого увеличилась на 87 процентов, а также Okko и Amediateka — их аудитория увеличилась на 79 и 36 процентов соответственно.

Среди интернет-магазинов лидирующие позиции занимают AliExpress Mobile, «Яндекс.Маркет» и Ozon. Высокие темпы роста связаны как с естественным увеличением аудитории интернет-магазинов, так и с перетоком клиентов из ушедших из России Ebay, Amazon и iHerb.

При этом «Дом.ру» отметил снижение активности пользователей сервисов онлайн-игр на 11 процентов. Среднее время пользования ими в месяц снизилось почти на полтора дня.

Упало и использование облачных хранилищ, исключение составил лишь «Яндекс.Диск». В 2022 году пользователи стали чаще пользоваться мессенджерами Telegram Web и Slack.

Эксперты предполагают, что тенденция связана с популярностью этих мессенджеров среди абонентов, работающих из дома. При этом активность в WhatsApp и Viber заметно снизилась: среднее количество дней заходов абонентами в WhatsApp за год уменьшилось с 25 до 20 дней. Наконец, среди онлайн-банков лидируют Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф».